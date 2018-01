Thalgau schoss sich ins Finale

Der "Salzburger Stier" hat am Samstag eine Reihe von unerwarteten Ergebnissen gebracht. Höher eingeschätzte Teams strauchelten, dafür sind zwei Landesligisten beim Finale am Sonntag dabei.

Der UFV Thalgau um Torjäger Franz Mrkonjic stellte den Favoriten Eugendorf (3:1) und Anif (3:2) ein Bein und zog als Gruppenzweiter der Zwischenrunde ins Finale am Sonntag ein. Anif hielt sich ansonsten schadlos und gewann die Gruppe C.

In der Gruppe D waren durchwegs Teams von der Landesliga abwärts vertreten. Anthering marschierte mit vier Siegen in vier Spielen in die Endrunde. Zweiter wurde Puch, während Henndorf als Dritter durch die Finger schaute.

Finalrunde

Sonntag:

Gruppensieger und -zweite der Zwischenrunden:

Gruppe 1: Grödig, Anif, St. Johann, Puch

Gruppe 2: Kuchl, Anthering, SAK 1914, Thalgau



Gruppenspiele (10 Uhr)

Kreuzspiele (Gruppenzweite- und Dritte, 13.45 Uhr)

Halbfinale (Gruppensieger fix qualifiziert, 14.30)

Finale (16.30)



Dazwischen (15.45):

Frauen: HSV Wals - FC Bergheim



Junior-Hallencup

Zwischenrunde (Freitag, 13 Uhr)

Finalspiele (Sonntag, 13.15 Uhr)

(SN)