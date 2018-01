Tickets für ÖFB-Test gegen Deutschland vorerst nur im Abo

Der Vorverkauf für die beiden Fußball-Länderspiele im Frühjahr 2018 im Klagenfurter Wörtherseestadion beginnt am Freitag. Das gaben die Verantwortlichen am Montag in einer Pressekonferenz bekannt. Am 23. März trifft die österreichische Nationalmannschaft auf Slowenien. Mit Spannung wird aber vor allem das Testspiel am 2. Juni gegen Weltmeister Deutschland erwartet.

SN/gepa pictures/ andreas pranter Volles Haus – den bislang letzten Länderspielauftritt der Deutschen am 12. Juni 2008 (bei der EM gegen Kroatien) sahen 30.000 Fans im Stadion. Die Kroaten gewannen übrigens mit 2:1, Torhüter Stipe Pletikosa wehrt hier einen Schuss erfolgreich ab.