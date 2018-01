Titelverteidiger Arsenal im FA-Cup in Nottingham gescheitert

Titelverteidiger Arsenal hat sich am Sonntag bei seinem Einstieg in den englischen Fußball-FA-Cup blamiert. Die Londoner schieden in der dritten Runde beim Zweitligisten Nottingham Forest mit 2:4 aus. Arsenal war mit einer B-Elf angetreten. West Ham United muss nach einem 0:0 ohne den verletzten ÖFB-Star Marko Arnautovic beim Drittligisten Shrewsbury Town in ein Wiederholungsspiel.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Nottinghams Keeper hat für Arsenal zu oft gehalten