Top-Clubs der Premier League vor Pflichtsiegen

Die Top-Clubs der englischen Fußball-Premier-League stehen am Wochenende allesamt vor Pflichtsiegen. Der überlegene Spitzenreiter Manchester City, der am Sonntag mit dem 3:4 in Liverpool die erste Saisonniederlage auf nationaler Ebene kassiert hat, empfängt Newcastle. Der zwölf Punkte zurückliegende erste Verfolger Manchester United bekommt es auswärts mit Burnley zu tun.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Niederlage in Liverpool soll Ausrutscher bleiben