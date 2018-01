Torhüter wurde zum Torjäger

Am zweiten Turniertag stiegen die Favoriten Anif, Henndorf und Kuchl auf. Bei Union Hallein mutierte der Torhüter zum Goalgetter.

Während David König an der Verpflichtung von Mohamadou Idrissou bastelt, konnte sein Team am Mittwoch beim Salzburger Stier glänzen. Nach einer Niederlage gegen St. Koloman und einem Sieg gegen Gneis avancierte Damir Ramic im entscheidenden Spiel gegen Hallwang zum Helden. Der Goalie von Union Hallein verwandelte einen 0:1-Rückstand mit zwei Toren in einen 2:1-Sieg und brachte seine Mannschaft damit in die Zwischenrunde. Vor den Tennengauern sicherte sich Gneis überraschend den Gruppensieg.

Ohne Mühe eine Runde weiter kam Anif: Der Topfavorit ließ den "Zweitklässlern" Lieferinger SV (4:1), SSK (13:1) und Großgmain (7:0) keine Chance und erreichte im Schongang die nächste Runde.

In der dritten Gruppe des Tages setzte sich Henndorf im letzten Spiel gegen Kuchl nach 0:2 noch mit 3:2 durch und holte sich damit Gruppenplatz eins. Die Tennengauer kamen als Zweiter aber ebenfalls weiter. Mit vier Punkten darf sich Bürmoos als derzeit bester Gruppendritter noch Hoffnungen auf das Weiterkommen machen.

Mittwoch - Gruppe D: Hallwang - Gneis 2:3, St. Koloman - Union Hallein 3:2, Hallwang - St. Koloman 4:1, Gneis - U. Hallein 1:2, U. Hallein - Hallwang 2:1, Gneis - St. Koloman 4:0. Endstand: 1. Gneis 6 Punkte/8:4 Tore, 2. U. Hallein 6/6:5, 3. Hallwang 3/7:6, 4. St. Koloman 3/4:10. Gruppe E: Anif - Lieferinger SV 4:1, SSK - Großgmain 2:5, Anif - SSK 13:1, LSV - Großgmain 2:3, Großgmain - Anif 0:7, LSV - SSK 2:4. Endstand: 1. Anif 9, 2. Großgmain 6, 3. SSK 3, 4. LSV 0. Gruppe F: Bürmoos - Kuchl 1:3, Henndorf - Taxham 4:1, Bürmoos - Henndorf 2:2, Kuchl - Taxham 3:0, Taxham - Bürmoos 2:5, Kuchl - Henndorf 2:3. Endstand: 1. Henndorf 7, 2. Kuchl 6, 3. Bürmoos 4, 4. Taxham 0.

(SN)