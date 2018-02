Trotz Blamagen wird Bischofshofen nicht nervös

Die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison hat sich Bischofshofen ganz anders vorgestellt. Negativer Höhepunkt einer bisher schwachen Testspielserie war am Montag das 0:8 gegen den Fußball-Westligisten Grödig. Der Tabellenführer der Salzburger Liga hat bisher alle seine sechs Vorbereitungsspiele verloren und insgesamt 32 Gegentore kassiert. Nervös wird BSK-Trainer Miroslav Polak aber trotzdem nicht: "Das sind nur Testspiele, wir werden zum Meisterschaftsstart bereit sein."

Mehr als die Niederlagen bereitet Polak die Verletztenliste Sorgen. Dario Bodrusic,Vait Ismaili und Elvis Poric stehen derzeit nicht zur Verfügung. "Zudem sind einige Spieler erst seit Kurzem wieder im Training", sagt Polak.

Bis zum Meisterschaftsstart (24. März) dürfte sich die Personalsituation aber wieder entspannen. Zur besseren Laune tragen auch zwei überraschende Rückkehrer bei. Die beiden US-Amerikaner Jacob Rodewald und Cameron Barksdale kehren mit einem Touristenvisum doch nach Bischofshofen zurück. Das Ziel für die Rückrunde ist klar: Bischofshofen will Platz eins verteidigen und den Aufstieg in die Westliga fixieren. "Ich vertrauedem Trainer komplett. Wir werden am 24. März fit sein. Die schwachen Testspiele machen mich achtsam, aber nicht nervös", betont BSK-Macher Patrick Reiter.

(SN)