Trotz Loch im Dach: Hallenzauber geht weiter

Regen beim Hallenfußball, das sorgte beim "Salzburger Stier" am Donnerstag für Kopfschütteln. Die Fortsetzung des Turniers ist aber nicht gefährdet, der Schaden in der Sporthalle Alpenstraße wurde behoben.

"Keine Sorge, es kann auch am Freitag gespielt werden", betonte Thomas Selner, Cheforganisator des "Salzburger Stiers". Der Schaden am Dach der Sporthalle Alpenstraße, der zum Wassereintritt geführt hatte, wurde kurzfristig so weit repariert, dass der sportliche Betrieb jetzt wieder im Trockenen ablaufen kann. Die Verantwortlichen der Stadt Salzburg gaben dafür grünes Licht. Außerdem wurde das auf dem Dach angesammelte Wasser abgesaugt. Und auch die Wettervorhersage wurde für Selner zum ersten Mal in 37 Jahren Hallenfußball wichtig: "Zum Glück ist kein weiterer Regen angesagt..."

Am Freitag beginnt das Spektakel auf dem Parkett mit dem Junior-Stier (13 Uhr). Ab 17 Uhr steigen die ersten beiden Zwischenrunden des Traditionsturniers. Mit dabei sind mit Grödig, Grünau, dem SAK, St. Johann und Kuchl etliche Sieganwärter, die spannende Partien versprechen. Am Donnerstag hatten besonders die Grödiger um Routinier Roman Wallner mit technischen Gustostückerln das Publikum begeistert.

Am Samstag und Sonntag geht der "Stier" ins Finale. Der weitere Zeitplan:

Zwischenrunde

Freitag (17 bis 22 Uhr):

Gruppe A: Wals-Grünau, Großgmain, Grödig, Golling, SAK 1914.



Gruppe B: St. Johann, Kuchl, Straßwalchen, Siezenheim, Union Hallein.



Samstag ( 13 bis 18 Uhr):

Gruppe C: Eugendorf, Thalgau, Bergheim, Bürmoos, Anif.



Gruppe D: Gneis, Obertrum, Puch, Anthering, Henndorf.

Finalrunde

Sonntag:

Gruppensieger und -zweite der Zwischenrunden.

Gruppenspiele (10 Uhr)

Kreuzspiele (13.45 Uhr)

Halbfinale (14.30)

Finale (16.30)



Dazwischen (15.45):

Frauen: HSV Wals - FC Bergheim



Junior-Hallencup

Zwischenrunde (Freitag, 13 Uhr)

Finalspiele (Sonntag, 13.15 Uhr)