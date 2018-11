Brisantes Spiel für Jungbullen

Die Schützlinge in der Akademie von Red Bull Salzburg sind schon seit Jahren das Maß aller Dinge im heimischen Nachwuchsfußball. Das bestätigt auch heuer der Zwischenstand in den Toto-Jugendligen:

Kurz vor der Winterpause führen die U15 und die U16 aus Liefering ihre Tabelle an. Die U18 liegt bei einem Spiel weniger nur einen Punkt hinter Rapid Wien auf Rang zwei. Das direkte Duell in Hütteldorf haben die Talente von Trainer Alexander Schmidt mit 2:0 gewonnen. Mit Tobias Anselm oder Ogulcan Bekar verfügen einige U18-Akteure auch schon über Erfahrung beim FC Liefering in der 2. Liga. Morgen, Sonntag (15, Akademie Liefering), wartet ein Duell mit Brisanz auf die Jungbullen: Admira Wacker schnappte den Salzburgern in der Vorsaison Platz eins und damit den Youth-League-Startplatz weg.

Eine Ligapause legten die jüngeren Jahrgänge wegen Länderspieleinsätzen ein. Salzburg stellt gleich sechs Spieler im österreichischen U16-Nationalteam, das sich bei einem Turnier in Paris mit den Gleichaltrigen misst. Nach einem 0:2 gegen Japan waren Lukas Ibertsberger und Co. gegen England auf Augenhöhe, ehe es am Ende eine 2:4-Niederlage setzte. Heute, Samstag, geht es gegen Gastgeber Frankreich.

Für das U15-Nationalteam gab es gegen Ungarn einen 2:0-Erfolg und eine 1:4-Niederlage. Das Pongauer Red-Bull-Talent Luka Reischl traf beim Sieg zur 1:0-Führung.

Quelle: SN