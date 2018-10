Drei Tennengauer Seriensieger kämpfen um den Aufstieg

Während Scheffau nach dem Meistertitel im Vorjahr auch in der 1. Klasse Nord im Spitzenfeld zu finden ist, zählen Abtenau in der 2. Klasse Nord B und Annaberg in der 2. Klasse Süd zu den Titelanwärtern.

Scheffaus Erfolgslauf kennt derzeit kein Ende. Einem Zwischenziel ist man aber recht nah: Der zweitplatzierte Aufsteiger hat nach fünf Siegen in Serie den Herbstmeistertitel selbst in der Hand. Am Samstag (14 Uhr) kommt es zum Showdown gegen den punktgleichen Tabellenführer Elixhausen. "Herbstmeister zu werden wäre schon lässig", findet Trainer Johann Petek, dessen Team vor der Winterpause auch noch beim Dritten ATSV Salzburg gastiert. "Diese beiden Spiele entscheiden, ob wir ganz vorn dabei sein können. Wir reisen jedenfalls mit breiter Brust an", betont Scheffaus Coach.

Beste Offensive gegen beste Defensive der Liga

Beim 5:2-Derbyerfolg über die Kuchl 1b - mit anschließendem Oktoberfest - tankten die Lammertaler zuletzt weiter Selbstvertrauen. Mit elf Spielern in der Startelf, die auch schon für Kuchl die Fußballschuhe geschnürt haben, brauchten die Scheffauer allerdings etwas, um zur Bestform aufzulaufen. "Wir haben verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit waren meine Spieler aber übermotiviert. Nach der Pause haben sie dann wieder normal gespielt", erklärt Petek.

Sein Team stellt mit 36 Toren inzwischen die beste Offensive der Liga, trifft in Elixhausen nun auf die erfolgreichste Defensive. Dass beim Gipfeltreffen mit Stürmer Florian Seiwald und Innenverteidiger Patrick Wittner zwei Stützen gesperrt fehlen werden, bereitet Petek keine Sorgen: "Wir müssen umstellen, haben aber einen großen, guten Kader, um das zu kompensieren. Das wird ein interessantes Match."

"Der Herbstmeistertitel bringt nichts"

Von der Tabellenspitze lacht derweil einen Stock tiefer Abtenau. Dass man nach dem mit dem "letzten Aufgebot" eingefahrenen 4:0-Erfolg über die Golling 1b am Wochenende nun spielfrei zusehen muss, wie Ebenau und Koppl in der letzten Runde der Hinserie vorbeiziehen können, stört Trainer Günter Lugmayr nur bedingt: "Der Herbstmeistertitel bringt nichts. Schön wäre es, am Saisonende ganz vorn zu stehen." Auf dem Weg dorthin gilt es vor der Winterpause im vorgezogenen ersten Rückrundenspiel noch die Siezenheim 1c zu schlagen. "Um aufzusteigen, muss man in dieser Liga jedes Spiel gewinnen. Mit diesem Druck müssen wir umgehen", weiß Lugmayr.

Sechs Siege in Serie für Annaberg

Weiter auf der Erfolgswelle schwimmt auch Annaberg. Mit sechs Siegen in Serie ist man bis auf den zweiten Tabellenplatz hochgeklettert. Nach den Triumphen über die Spitzenteams Goldegg und Filzmoos können sich die Annaberger in den beiden Partien gegen Ramingstein und Hüttau jetzt eine perfekte Ausgangslage für den Titelkampf im Frühjahr schaffen. "Wir sind voll dabei. Von den Top-4 lässt aber keiner nach. Wir dürfen auch die Nachzügler nicht auf die leichte Schulter nehmen", sagt Trainer Rochus Wieser.