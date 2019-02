Duo verlängert, Davare entlassen

Während der SAK und Grünau auch in der kommenden Saison auf ihre Trainer setzen, muss Altenmarkt einen neuen Coach suchen.

Einen Monat vor dem Rückrundenstart hat der Salzburg-Ligist Altenmarkt seinen Trainer Johann Davare entlassen. "Es haben einige Kleinigkeiten nicht gepasst, deswegen haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", erklärt Altenmarkt-Sektionsleiter Peter Mauch. Bis

ein Nachfolger gefunden ist,

leiten Co-Trainer Berthold Steiger und Routinier Markus Buchacher das Training. "Wir wollen eine langfristige Lösung. Es kann durchaus sein, dass der neue Coach erst im Sommer kommt", sagt Mauch.

Auch in Zukunft auf seinen Trainer setzt der Salzburger-Liga-Leader SAK. Der Vertrag von Andreas Fötschl wurde bis Sommer 2020 verlängert. "Wir sind mit seiner Arbeit und der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden. Mit Fötschl an der Seitenlinie wollen wir auch in der Eliteliga ganz oben mitspielen", erklärt SAK-Präsident Christian Schwaiger, der auch die Verträge von Hans-Peter Berger,Markus Berger,Robert Strobl und Mersudin Jukic um ein weiteres Jahr verlängerte. Ein Sommerneuzugang steht auch schon fest: Philipp Stadlmann kommt für die kommende Spielzeit vom Westligisten Seekirchen.

Auf Kontinuität baut auch Grünau: Der Westligist verlängerte kürzlich den Vertrag von Trainer Franz Aigner um weitere zwei Jahre. "Wir werden auch in Zukunft auf Talente setzen, die sich bei uns weiterentwickeln können. Um in der Eliteliga bestehen zu können, werden wir im Sommer aber sicherlich den einen oder anderen Routinier dazuholen", betont Aigner.

Doch ohne Vait Ismaili geht Bischofshofen in die Regionalliga-Rückrunde: Der Routinier leistete sich im Test gegen Austria Salzburg erneut eine Entgleisung und flog damit endgültig aus dem Kader.

