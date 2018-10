FC Puch will keine "launische Diva" sein und siegen

Der Aufsteiger schwört im Abstiegskampf der Salzburger Liga auf ein starkes Kollektiv.

Beim 4:1-Heimsieg gegen Eugendorf hat sich Puch zuletzt wieder von seiner Schokoladenseite gezeigt. Die Hinrunde in der Salzburger Liga war von viel Auf und Ab geprägt. Vier Siege, aber auch elf teils herbe Pleiten stehen zu Buche. Mit Punkteteilungen hielt sich der Aufsteiger bislang nicht auf. "Eigenartig. Wir sind eigentlich gar keine Alles-oder-nichts-Mannschaft, haben uns heuer auch schon ein paar Mal nach einem Rückstand zurückgekämpft", widerspricht Trainer Slavisa Mirkovic der Charakterisierung als launisches Team.

Der Erfolg führt nur über das Kollektiv

"Wir haben sicher das eine oder andere Mal verpasst, einen Punkt mitzunehmen. Einstellung und Moral stimmen aber. Die Mannschaft gibt nie auf, hat kapiert, wie man im Abstiegskampf auftreten muss. Zuletzt hat man das auch am Platz gesehen", freut Mirkovic über die positive Entwicklung seines Teams. Gegen Eugendorf ragte Cem Emen, der wie Tobias Suppik doppelt traf, heraus. "Wenn er auch die Drecksarbeit macht, ist das Team gleich viel stärker", betont der Puch-Coach, für den der Erfolg nur über das Kollektiv führt.

Bei Doppelpack Sieg

Und das, obwohl die Statistik eine andere Erfolgsformel entlarvt: Immer wenn ein Kicker mit einem Doppelpack auftrumpfte, holten die Pucher drei Punkte. Emen versetzte Bramberg den Todesstoß, Filip Maric glänzte gegen Thalgau und Harun Asil sowie Suppik schlugen beim Derbyerfolg über Golling jeweils doppelt zu. Gewinnt man also nur, wenn einzelne Spieler zur Galaform auflaufen? "Sicher nicht. Bei allen vier Siegen hat die ganze Mannschaft sehr gut gespielt. Nur wenn alle ihre Leistung abrufen, können wir bestehen", ist Mirkovic überzeugt.

Sechs-Punkte-Heimspiel gegen Bramberg

Ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf steht am Samstag (14 Uhr) an. Der Vorletzte Bramberg, der drei Punkte weniger aufweist, ist zu Gast. "Da heißt es: Verlieren verboten", weiß Mirkovic, der aber auch bei einer Pleite nicht in Panik verfallen würde. "Wichtig ist, dass der Teamspirit so bleibt wie zuletzt. Wir bleiben optimistisch und spielen auf Sieg."