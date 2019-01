Fötschl Garant für Erfolge

Nach zwei verlorenen Stier-Endspielen konnte Trainer Andreas Fötschl am Sonntag endlich den Turniersieg beim traditionsreichen Hallenfußballturnier bejubeln. Ein klarer 3:0-Endspielsieg gegen den Landesligisten Henndorf sicherte dem von Fötschl betreuten SAK den fünften Stier-Titel in der Vereinsgeschichte. "Titel sind immer schön und ich bin natürlich froh, dass ich dieses Turnier auch als Trainer endlich gewinnen konnte", erklärt Fötschl, der als Spieler beim Stier zwei Mal triumphierte und drei Mal ins All-Star-Team gewählt wurde.

Anzeige

Die Erfolgsbilanz von Fötschl kann sich sehen lassen: In den vergangenen Jahren führte der ehemalige Zweitliga-Kicker Eugendorf zum Titel in der Salzburger Liga und zum Sieg im Landescup. Mit Grödig erreichte Fötschl das Viertelfinale im ÖFB-Cup und holte seinen zweiten Landescup-Titel. Für 2019 hat sich der Erfolgscoach noch einiges vorgenommen: Zuerst will der Winterkönig den Titel in der Salzburger Liga fixieren, in der neuen Eliteliga haben die Nonntaler dann das Erreichen des oberen Play-offs im Visier.

Quelle: SN