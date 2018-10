Grödig gewinnt Derby gegen Anif mit 2:0

Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Das bestätigte sich auch im emotionsgeladenen Westligaduell zwischen Grödig und Anif wieder. Die Gastgeber setzten sich mit 2:0 durch, obwohl der Meister lange klar überlegen war. Eine umstrittene Aktion von "Schlitzohr" Roman Wallner brachte Grödig auf die Siegerstraße.

Anif dominierte in der ersten halben Stunde klar, ließ aber seine Torchancen, darunter einen Lattenschuss durch Marinko Sorda und Semir Gvozdjar ungenutzt. Anders die Grödiger, die mit der ersten richtigen Torchance gleich mit 1:0 in Führung gingen. Petrit Nika war in der 39. Minute erfolgreich. Zuvor hatten die Gastgeber durch Routinier Roman Wallner bei einem Einwurf ein paar Meter zuviel herausgeschunden. Weil er sich zu laut beim Schiri-Team darüber beschwerte, musste Anif-Trainer Thomas Hofer auf die Tribüne.

Nach der Pause wirkte Anif längst nicht mehr so souverän, Grödig lauerte auf Konter und wurde belohnt. In der 60. Minute schloss Faruk Zeric nach einem hohen Ball in den Strafraum zum 2:0 für die Hausherren ab. Eine Rote Karte für Maximilian Pichler (Grödig/88.) hatte keine Auswirkungen mehr aufs Spiel. Grödig verschaffte sich damit etwas Luft im hinteren Tabellenabschnitt. Anif bleibt vorerst Zweiter, verliert aber weiter Boden auf Tabellenführer Dornbirn.

Grödig-Kapitän Lukas Schubert sagte: "Wenn wir nach einer halben Stunde 0:3 hinten gelegen wären, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen. Umso größer ist die Freude, so ein Sieg kann nach der bislang verkorksten Herbstsaison der Wendepunkt sein." Anifs Co-Trainer Andreas Berktold, der nach Hofers Tribünen-Verbannung das Kommando übernahm, wollte sich nicht auf die Referees herausreden: "Egal, was der Schiedsrichter in dieser Situation pfeift - wir müssten zu dem Zeitpunkt das Match schon entschieden haben. "

Weiters spielten in der Regionalliga West: Bischofshofen - Wörgl 0:3, Langenegg - Hohenems 0:2. Freitag: Seekirchen - St. Johann 5:4, Wals-Grünau - Saalfelden 2:2.

Quelle: SN