Grödig: Zwei Routiniers sollen es richten

Nur mit Mühe schaffte Grödig am Donnerstag beim Salzburger Stier den Sprung in die nächste Runde. Nach der Auftaktpleite gegen den späteren Gruppensieger Hallwang reichten glanzlose Siege gegen Union Hallein und Scheffau zum Weiterkommen. "Die Leistung war in Ordnung, aber nicht berauschend", erklärt Grödig-Trainer Miroslav Bojceski, der in der Vorrunde auf eine junge Mannschaft setzte.

Um in der Zwischenrunde gegen die Topteams bestehen zu können, nominiert der ehemalige Fußball-Bundesligist zwei Routiniers nach. Der ehemalige ÖFB-Teamspieler Roman Wallner und Kapitän Lukas Schubert greifen am Samstag ein. "Beide wollen unbedingt spielen und werden unsere Mannschaft sicher verstärken", erklärt Bojceski, dessen Priorität aber ganz klar auf der Rückrunde in der Regionalliga West liegt. "Der Stier ist gut, um meine neue Mannschaft näher kennenzulernen. Wichtig ist mir aber vor allem, dass sich kein Spieler verletzt. Wir starten Mitte Jänner in die Vorbereitung und da will ich alle an Bord haben."

Ob sich Grödig, das nach einer durchwachsenen Hinrunde nur auf dem zehnten Platz steht, im Winter verstärkt, entscheidet sich in der kommenden Woche. "Ich werde mich mit unserem Manager Christian Haas zusammensetzen und dann sehen wir weiter. Ich hätte schon noch gern den einen oder anderen neuen Spieler", sagt Bojceski, der erst vor wenigen Wochen das Traineramt in Grödig übernommen hat und die Flachgauer wieder näher an die Westliga-Spitzenteams bringen soll.

Quelle: SN