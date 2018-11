Kein lachender Dritter - Spitzenduo zieht davon

Die Titelfavoriten SAK und Austria Salzburg setzen sich immer mehr vom Rest des Feldes ab. Mit Respektabstand neuer Dritter ist Kuchl.

Im Titelrennen der Salzburger Liga zeichnet sich immer stärker ein Duell zwischen den beiden Stadtclubs SAK und Austria Salzburg ab. Die Verfolger mussten in den vergangenen Runden allesamt deutlich abreißen lassen. Nachdem Spitzenreiter SAK am Freitag Neumarkt beim 4:0 die nächste Pleite zugefügt hatte, setzte sich die zweitplatzierte Austria tags darauf mit 3:2 gegen Straßwalchen durch. Elf Punkte liegen die Violetten nun schon vor dem neuen Tabellendritten Kuchl.

"Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so weit absetzen können. Vor der Saison hätte ich auch mit mehr Mannschaften im Spitzenfeld gerechnet. Jetzt stehen der SAK und wir aber verdient zu zweit da vorn", sagt Austria-Trainer Christian Schaider, dessen Team gegen Straßwalchen einen frühen 0:2-Rückstand drehen konnte und nun bereits 13 Runden ungeschlagen ist. "Der Gegner hat es uns mit hohem Pressing, viel Laufarbeit und Aggressivität sehr schwer gemacht. Wir haben aber vor allem nach der Pause ein gutes Spiel gemacht", erklärt Schaider, der auch die vielen Zuschauer für die tolle Aufholjagd verantwortlich macht. "Die super Stimmung hat die Mannschaft gepusht. Gerade bei so einem engen Spiel sind die Fans der zwölfte Mann."

Zu Hause gaben die Austrianer nur beim 1:1 gegen den SAK Punkte ab. Mit dem fünften Sieg in Serie wahrte man die Chance, Winterkönig zu werden. Patzt der Tabellenführer am kommenden Samstag in Eugendorf, könnten die Maxglaner sonntags mit einem Sieg gegen Puch noch vorbeiziehen. Auf die Konkurrenz schielt Schaider aber nicht: "Es ist nicht wichtig, wie der SAK spielt. Ausschlaggebend ist nur, wie wir spielen."

Kuchl lauert nicht: Neuer Tabellendritter ist Kuchl. In der Verfolgerposition sieht man sich allerdings nicht. "Der Zug nach ganz vorn ist längst abgefahren. Den Titel machen sich der SAK und die Austria aus", betont Kuchls Sportlicher Leiter Christian Seidl, dessen Mannschaft beim 3:0-Sieg gegen Eugendorf dank hoher Effektivität punktete. "Ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben halt die Tore gemacht." Den Stockerlplatz wollen die Kuchler nun behaupten. "Wir stellen das jüngste Team der Liga. Da wäre der dritte Platz das Optimum. Das wird aber ein enges Rennen", weiß Seidl.

Quelle: SN