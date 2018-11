Marina Aufschnaiter pfeift auf Augenhöhe mit den Männern

Topfit und durchsetzungsstark: Fußballschiedsrichterin Marina Aufschnaiter darf ab 2019 internationale Spiele pfeifen.

Unter der Woche betreut sie Volksschüler in der Nachmittagsbetreuung, am Wochenende hält sie jeweils 22 fußballspielende Männer oder Frauen in Schach: Für Marina Aufschnaiter weisen Beruf und Sport gewisse Parallelen auf. Aber als Fußballschiedsrichterin steht sie mehr unter Beobachtung. Ab Anfang 2019 noch intensiver, denn dann kann die 29-jährige Walserin als FIFA-Schiedsrichterin Frauen-Länderspiele oder Matches der Women's Champions League leiten.

Dabei lief das Pfeifen anfangs eher nebenbei. "Als aktive Spielerin bin ich am Zenit angestoßen, daher habe ich in die Schiedsrichterei hineingeschnuppert", erinnert sich die langjährige Stürmerin an die Anfänge mit der Pfeife vor knapp zehn Jahren.

Beim Aufstieg bis in die Männer-Regionalliga gab es keinen Frauen-Bonus: "Bei den jährlichen Lauftests gelten für alle die gleichen Limits", erklärt Aufschnaiter. Was notwendig ist, um in der dritthöchsten Liga auf Ballhöhe zu bleiben: "Das Tempo ist dort schon sehr viel höher als etwa in der Frauen-Bundesliga." Als sie auch das hochklassige Match zwischen Seekirchen und Anif im August (3:3) vor den Augen von ÖFB-Schiedsrichter-Chef Robert Sedlacek gut im Griff hatte, stand der FIFA-Nominierung nichts mehr im Weg.

Die Regionalligaspiele seien die beste Schule fürs internationale Parkett: "In den ersten zehn Minuten probieren die Männer aus, ob ich mich auskenne", schildert die Schiedsrichterin. Nur selten muss sie energisch durchgreifen. Diskussionen kommen vor, aber nicht öfter als bei männlichen Kollegen. "Auch Beleidigungen oder Beschimpfungen von den Zuschauern kommen selten vor", sagt sie.

Weibliche Schiedsrichter werden mittlerweile akzeptiert, spätestens seit in Deutschland Bibiana Steinhaus sogar in der Männer-Bundesliga pfeift. Ihr Vorbild wird Aufschnaiter im Jänner persönlich kennenlernen: Steinhaus ist beim Workshop der UEFA für neue internationale Referees in Lissabon mit von der Partie.

Salzburgs Schiedsrichterobmann Norbert Schwab ist stolz auf seine Aufsteigerin: "Um sich bei den Männern in der Regionalliga durchzusetzen, braucht es Persönlichkeit. Beeindruckend ist auch, wie sie hohen körperlichen Anforderungen meistert."