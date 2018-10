"Mein Ziel ist ein Profiverein"

St. Johanns Torjäger Marco Grüll steht vor dem Sprung in die Bundesliga.

Marco Grüll sorgte am Freitag erneut für Furore in der Fußball-Westliga. Der 20-Jährige erzielte beim 8:1 gegen Langenegg fünf Treffer und hält nun bereits bei 17 Saisontoren. Im SN-Interview spricht Grüll über seine Galavorstellung, seine Zukunft und seinen Förderer Ernst Lottermoser.





Fünf Tore in einem Spiel. Haben Sie schon realisiert, welches Kunststück Ihnen da gelungen ist?

Marco Grüll: Ja. Es ist nicht alltäglich, aber nicht nur mein Verdienst. Das ganze Team hat einen Anteil daran.





War es Ihr erster

"Fünferpack"?

In der Kampfmannschaft schon. Im Nachwuchs habe ich aber schon des Öfteren fünf Tore in einem Spiel erzielt.





Sie führen mit 17 Toren die Torjägerliste an. Ist Ihnen in dieser Saison endgültig der Knoten aufgegangen?

Die ganze Mannschaft hat sich gesteigert. Wir sind alle sehr gut in Form und haben einen guten Zusammenhalt. Für mich persönlich ist der Saisonverlauf auch sehr erfreulich. Ich harmoniere mit meinen Mitspielern sehr gut und fühle mich wohl.





Haben Sie sich vor der Saison eine Tormarke gesetzt?

Ich habe mir vorgenommen, 2o Tore zu schießen. Vielleicht kann ich diese Marke noch im Herbst knacken.





Sie wurden schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit Profivereinen in Verbindung gebracht. Gibt es derzeit konkrete Angebote? Ja. Mit einem Bundesligisten habe ich schon gesprochen. Ich werde nach der Saison ein Probetraining absolvieren und dann sehen beide Seiten, ob es passt.





Also ist ein Wechsel im Winter nicht ausgeschlossen? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Mein Ziel ist aber natürlich ein Proficlub. Derzeit bin ich aber nur auf St. Johann fokussiert.





Ernst Lottermoser hat Sie vor einigen Jahren von Radstadt nach Pfarrwerfen geholt und trainiert Sie seit zwei Jahren in St. Johann. Welchen Anteil hat er an Ihrer Entwicklung? Er hat mir das Fußballspielen beigebracht. Aber auch sein Vorgänger Franz Aigner war wichtig für mich. Unter ihm habe ich im taktischen Bereich sehr viel gelernt.