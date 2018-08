Mersudin Jukic vor Hit in der Salzburger Liga in Topform

Mit zwei Toren im Landescup gegen Seekirchen schoss sich SAK-Goalgetter Mersudin Jukic für das Stadtderby gegen den Titelrivalen Austria Salzburg warm.

Der SAK warf am Dienstag den Fußball-Westligisten Seekirchen aus dem SFV-Landescup und feierte damit eine gelungene Generalprobe für das samstägige Stadtderby gegen den Erzrivalen Austria Salzburg. "Dieser Sieg gibt uns richtig viel Selbstvertrauen. Wir sind bereit für den Schlager gegen die Austria", erklärt SAK-Trainer Andreas Fötschl.

In Topform präsentiert sich derzeit vor allem Mersudin Jukic: Wenige Tage nach seinem Doppelpack in der Meisterschaft gegen Kuchl (3:2) schlug der SAK-Goalgetter auch beim Cupsieg gegen Seekirchen doppelt zu. Als die Nonntaler gegen den Regionalligisten nach rund einer Stunde mit 1:3 in Rückstand waren, drehte Jukic so richtig auf. Zuerst nützte er einen Abwehrfehler des Gegners eiskalt aus, wenige Minuten später stand er nach einem Stangenschuss von Danijel Vucanovic goldrichtig und traf zum Ausgleich. Im Elfmeterschießen setzte sich der SAK dann durch.

"Eine richtig geile Partie. Meine zwei Tore freuen mich natürlich, aber es war eine herausragende Teamleistung", bleibt Jukic bescheiden. Auch sein Trainer lobt die gesamte Mannschaft: "Seine zwei Treffer waren wichtig, aber alle haben sehr gut gespielt. Wir werden immer stärker und haben gegen Seekirchen eine tolle Moral gezeigt."

Seit gestern, Mittwoch, liegt der Fokus des Tabellenführers der Salzburger Liga aber ganz klar auf dem Auswärtsspiel beim ersten Verfolger Austria Salzburg. "Wir freuen uns alle auf dieses Spiel und die vielen Zuschauer", betont Jukic, der eineinhalb Jahre für die Violetten kickte. "Auch wenn einige Leute wegen meines Abgangs noch sauer auf mich sind, kehre ich immer wieder gerne nach Maxglan zurück", sagt Jukic, der im Frühjahr beim 5:1-Erfolg des SAK in Maxglan zwei Tore erzielte. Trainer Fötschl legt die Latte für seinen Topstürmer auch dieses Mal hoch: "Er soll seinen Schnitt halten."

Der SAK verfügt aber auch neben Jukic noch über genügend Offensivwaffen im Kader: Christof Kopleder, der bisher als Assistgeber in Erscheinung trat, Youngster Danijel Vucanovic und Spielgestalter Stefan Federer sind jederzeit für Tore gut.

Gut in Schuss präsentierte sich gestern Abend auch die Austria im Landescup. Die Violetten setzten sich in Tenneck mit 4:0 durch. Eyüp Erdogan traf vor der Pause zwei Mal und durfte sich danach ebenso wie Kapitän Matthias Öttl schonen. Die weiteren Treffer erzielten Resul Omerovic (14.) und Lucas Purkrabek vom Elferpunkt (68.). Den höchsten Sieg der Runde feierte Zell am See mit einem 10:0 in Hollersbach.

SFV-Landescup − Mittwoch (3. Runde): Konkordiahütte-Tenneck − Austria Salzburg 0:4 (0:3), HSV Wals − Tamsweg 2:1 (1:0), Anthering − Altenmarkt 0:2 (0:0), St. Michael − St. Johann 0:3 (0:0), Hollersbach − Zell am See 0:10 (0:4), Lenzing − Grünau 0:9 (0:4).