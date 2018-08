Seekirchen stürmt ins Westliga-Spitzenfeld

Die Wallerseer gewannen das Salzburg-Derby gegen Grödig mit 2:1 und sind nun der erste Jäger von Tabellenführer Dornbirn.

Nicht Anif, Grödig oder St. Johann ist nach fünf Runden der erste Jäger von Tabellenführer Dornbirn, sondern Seekirchen. "Eine sensationelle Momentaufnahme", freute sich Seekirchens Spielmacher Benjamin Taferner nach dem 2:1-Erfolg in Grödig.

Dabei lag der Ex-Bundesligist, der auf einige Stammspieler verzichten musste, durch einen Treffer von Goalgetter Petrit Nika nach 31 Minuten mit 1:0 in Führung. Danach folgte aber der große Auftritt von Bernhard Rösslhuber: Zuerst verhindert Seekirchens Kapitän mit letztem Einsatz den zweiten Gegentreffer, in der 65. Minute erzielte er dann ein Traumtor. Rösslhuber zimmerte den Ball aus gut 30 Metern per Volleyschuss ins Kreuzeck.