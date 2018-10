Sorgenkinder legten die Ladehemmung ab

Zell am See war heuer lange hinter den Erwartungen zurückgeblieben, tobte sich beim 8:1 gegen Golling nun aber richtig aus. Auch Puch überraschte.

Zum Abschluss der Hinrunde haben die Mannschaften in der Salzburger Liga nicht mit Toren gegeizt. 38 Treffer an einem Spieltag hatte es heuer noch nicht gegeben. Neben den Spitzenteams SAK und Austria Salzburg, die ebenfalls Kantersiege feierten, trugen mit Zell am See und Puch am Freitag vor allem zwei Nachzügler zur neuen Saisonbestmarke bei.

Zell am See: Die Pinzgauer, die sich im Sommer hochkarätig verstärkt hatten, spielen einen durchwachsenen Herbstdurchgang. Zuletzt kam man aber besser in Fahrt. Beim 8:1-Heimsieg gegen "Lieblingsgegner" Golling, den man schon im Juni mit 7:1 abgeschossen hatte, gelang der dritte Erfolg in Serie. "Das war auch in der Höhe nicht unverdient. Wir sind jetzt endlich in Tritt gekommen", sagt Trainer Wolfgang Reindl, dessen Kicker nun wieder nach Belieben treffen. "Das hat viel mit dem Kopf zu tun. Dass wir Fußball spielen können, ist keine Frage. Jetzt haben wir auch wieder das nötige Selbstvertrauen", weiß Reindl.

Philipp Landauers Volleytreffer zum 1:0 gegen Golling ist für den Coach symptomatisch: "Vor vier Wochen wäre der Schuss fünf Meter über das Tor gegangen, jetzt ist er drin. Es funktioniert jetzt einfach wieder." Gegen Union Hallein und Adnet gilt es vor der Winterpause noch nachzulegen. "Wir müssen in dieser Tonart weiterspielen." Golling-Coach Philip Buck tobte derweil: "Wir sind offensichtlich um nichts gescheiter als vor einem halben Jahr. Dass wir in Zell am See nun zum zweiten Mal hintereinander so naiv auftreten, tut weh."

Puch: Für eine große Überraschung sorgte Puch. Nach vier Niederlagen in Serie hat sich der Aufsteiger eindrucksvoll zurückgemeldet. Die zuletzt starken Eugendorfer schlug man klar mit 4:1. "Wir haben schon in den letzten Runden Schritte nach vorn gesetzt. Die Einstellung hat jetzt immer gepasst. Und irgendwann dreht es sich dann", so Trainer Slavisa Mirkovic, der hofft, dass mit dem Kantersieg gegen den Favoriten nun die Trendumkehr eingeleitet wurde. Als herausragender Akteur glänzte Cem Emen, der wie Tobias Suppik doppelt traf. "Er war überragend. Man hat wieder gesehen: Wenn er auch die Drecksarbeit macht, ist das Team gleich sehr viel stärker."

