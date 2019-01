"Stier" bescherte vielen Idolen Highlights und bittere Stunden

Während Adi Hütter, Stefan Ilsanker und Stefan Schwab beim traditionsreichsten Hallenturnier Salzburgs schöne Tage erlebten, endete das Turnier für Hans-Peter Berger sen. im Krankenhaus.

Während die meisten anderen Fußball-Hallenturniere in den vergangenen Jahren "ausgestorben" sind, erfreut sich der Salzburger Stier weiterhin großer Beliebtheit. Seit gestern, Mittwoch, kämpfen 36 Amateur-Teams in der Sporthalle Alpenstraße bereits zum 38. Mal um die begehrte Trophäe.

Alle 38 Ausgaben live miterlebt hat Thomas Selner. Beim ersten Turnier im Jahr 1982, das damals noch in Freilassing gespielt wurde, war der heute 61-Jährige als Vertreter des Hauptsponsors Puma mit dabei. Seit 2003 ist Selner Mitorganisator des traditionsreichsten Salzburger Hallenturniers, das vom UFC Leopldskron veranstaltet wird.

"Ich habe viele Highlights und bittere Stunden für so machen Spieler miterlebt. Eines ist über die vielen Jahre geblieben: Der Salzburger Stier zieht die Fußball-Fans und Spieler an", erklärt Selner im Gespräch mit den Salzburger Nachrichten.

In den vergangenen 36 Jahren jagten viele Größen der gelben Filzkugel nach. Die beiden Salzburger Fußball-Idole Wolfgang Feiersinger und Leo Lainer zauberten zum Beispiel in der Sporthalle Alpenstraße. Der heutige ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker und Rapid-Kapitän Stefan Schwab sicherten sich mit den Red Bull Juniors, damals vom jetzigen Frankfurt-Erfolgstrainer Adi Hütter gecoacht, im Jahr 2009 den Turniersieg. "In diesem Jahr hat sich auch mein persönliches Highlight ereignet. Die neue Austria spielte beim Stier zum ersten Mal überhaupt gegen den Erzrivalen Red Bull Salzburg. Die Halle in der Alpenstraße war komplett ausverkauft und wir mussten den Red-Bull-Sportchef Heinz Hochhauser aus Sicherheitsgründen über einen Seiteneingang in die Halle bringen", erinnert sich Selner. Auf dem Weg zum Turniersieg setzten sich die Jungbullen damals mit 4:1 durch.

Eine bittere Stunde beim Salzburger Stier erlebte Hans-Peter Berger sen.: Dem Vater von Ex-Profi Hans-Peter Berger jun. riss Ende der 80er-Jahre im Tor der Austria die Achillessehne. "Das war eigentlich die einzige schwere Verletzung, an die ich mich erinnern kann", sagt Selner, der im vergangenen Jahr einen neuen Rekordtorschützen begrüßen konnte. Maximilian Dicker knackte mit 21 Treffern die Marke von Hannes Martl, der 1991 für den ASV 19 Treffer erzielte. Ein besonderes Kunststück vollbrachte im vergangenen Jahr auch Thomas Hofer. Als Spieler sicherte sich der Tennengauer mit Puch drei Mal die Stier-Trophäe und wurde 1992 sogar Torschützenkönig. Bei der 37. Auflage konnte er mit Anif auch erstmals als Trainer den Turniersieg bejubeln.

Ein eigenes Kapitel ist für Selner das Thema Rekordsieger. Eigentlich wäre die alte Austria mit dem Nachfolgeverein Red Bull Salzburg mit acht Titeln der Rekordhalter. "Ich sehe diese beiden Clubs aber getrennt. Für mich ist Puch mit fünf Turniersiegen die Nummer eins", betont Selner, der heuer wieder um seine Trophäe zittern muss. Gewinnt Anif oder Puch den Stier, dann wandert die Holztrophäe nämlich in den Besitz der Vereine. "Dass macht uns nichts aus, wir mussten ja schon im Vorjahr eine neue besorgen, weil Grünau den Titel zum dritten Mal geholt hat", gibt sich Selner entspannt.