Strobl stellt sich neu auf und holt Leyti Seck zurück

Der 37-Jährige verstärkt im Frühjahr das Trainerteam der Flachgauer, die nach einem durchwachsenen Herbst im hinteren Tabellendrittel zu finden sind.

Strobl musste sich am Samstag mit einem torlosen Remis gegen Adnet begnügen. "Ein unterhaltsames Spiel mit vielen Offensivszenen auf beiden Seiten. Da hätte alles passieren können", meint Sportchef Johannes Eisl, der mit der Herbstsaison nicht ganz zufrieden ist. Mit

16 Zählern und dem 13. Tabellenplatz hinkt man den eigenen Erwartungen etwas hinterher.

"Wir hätten schon gern über 20 Punkte gehabt. Spielerisch sind wir auch immer auf Augenhöhe. Und würde stets zur Pause abgerechnet, wären wir Tabellenführer. Über 90 Minuten schleichen sich dann aber immer wieder schwächere Phasen ein", erklärt Eisl, der sich im Winter in die zweite Reihe zurückziehen wird. "Das war langfristig geplant. Der Zeitaufwand ist einfach sehr groß", betont Eisl, der für Leyti Seck Platz macht. Der 37-jährige Oberhofen-Trainer kehrt damit zur alten Wirkungsstätte zurück. "Leyti ist der ideale Nachfolger. Er ist ein Strobler und hat lange bei uns gespielt."

Gemeinsam mit Thomas Laimer wird Seck ein Trainerteam formieren, das gleichzeitig auch die Aufgaben der Sportlichen Leitung übernimmt - und in der Winterpause gleich an Neuverpflichtungen basteln soll. "Der Kader ist derzeit wohl eine Spur zu klein. In der Breite wird sich eventuell etwas tun", sagt Eisl. An den Zielen ändert sich aber nichts. "Wir wollen so lange wie möglich mit den eigenen, jungen Spielern in der Salzburger Liga bleiben."

Quelle: SN