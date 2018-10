Unruhe in Oberndorf: Polizei holte Spieler aus der Kabine

Nicht nur sportlich läuft es beim Fußball-Traditionsclub in der 2. Landesliga Nord derzeit nicht rund.

Der Tiefpunkt einer turbulenten Woche war für den 1. Oberndorfer SK schon vor der 0:5-Niederlage beim ASV Salzburg erreicht. Etwa eine Stunde vor Spielbeginn klopften drei Polizisten an die Kabinentür und verlangten nach einem Kicker. In der Fußballdress musste der Defensivspieler mit zur Einvernahme auf die Dienststelle kommen. Wie die SN erfuhren, geht es um ein gröberes Verkehrsdelikt in Deutschland.

"Er war zwar vor dem Anpfiff wieder da. Der Trainer hat ihn aber aus der Startelf genommen", erklärt Obmann Hannes Danner. "Das war für alle - natürlich auch für den betroffenen Spieler selbst - ein Schock. Die Unruhe in der Mannschaft war dann groß." Dass das junge Team danach klar verlor, geriet zur Nebensache. "Wir haben uns keine Punkte erwartet", betont Danner, dessen Team auch nach dem Abstieg den Erwartungen hinterherhinkt. Mit 14 Punkten liegt man nur an elfter Stelle. "Wir haben einige Hausaufgaben zu erledigen."

Mit Denis Andric, Danijel Morariju, Dominik und Damir Borozni fehlten gegen den ASV einige Stützen. Dass man schon zu Beginn der vergangenen Woche Suspendierungen ausgesprochen hat, dementiert Danner. "Wir trennen uns womöglich von ein paar Spielern. Noch ist aber nichts endgültig." Fix ist, dass man schon bald einen Sportlichen Leiter installieren will. "Wir stellen uns auf Funktionärsebene breiter auf. Wir brauchen einen Neustart."

Quelle: SN