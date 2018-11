Unterhaus-Bilanz der Tennengauer Teams: Drei Teams sind top, aber auch die Sorgenkinder kamen in Fahrt

Scheffau, Annaberg und Abtenau mischen in ihren Spielklassen im Titelrennen mit. Die Nachzügler FC Hallein und Oberalm kratzten zuletzt die Kurve. Die Winterpause hat nur St. Koloman herbeigesehnt.

Während in der Salzburger Liga am kommenden Wochenende noch gekickt wird, haben sich alle anderen Unterhaus-Clubs schon in die Winterpause verabschiedet - hier die Tops und Flops im Herbst:



++ Annaberg: Nach zuletzt acht Siegen in Serie mischt Annaberg voll im Aufstiegskampf der 2. Klasse Süd mit. Als Tabellenzweiter liegt das junge Team von nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Goldegg. "Das ist mehr als erwartet. Eine sehr erfreuliche Saison", weiß Trainer Rochus Wieser, dessen aus lauter Eigenbauspielern bestehende Truppe in der Hinrunde restlos überzeugte. "Die Stimmung ist top und die Mannschaft trainiert mit hoher Intensität. Das zeigt sich dann auch am Platz. Im Frühjahr werden wir im Titelrennen voll angreifen. Unser Potenzial ist groß."



+ Scheffau: Auch wenn die Lammertaler im Saisonfinale in den Spitzenspielen gegen Elixhausen und ATSV Salzburg den Kürzeren zogen, der Aufsteiger ist auch in der 1. Klasse Nord ganz vorn zu finden. Als Fünfter des Klassements fehlen nur vier Zähler auf die Tabellenspitze. Zu Hause blieb man ungeschlagen. Und mit 38 Volltreffern stellt man die zweitbeste Offensive, wobei man mit Alexander Hofer (elf Tore) und Florian Seiwald (neun) gleich zwei treffsichere Goalgetter hat.



+++ Abtenau: Auch die Abtenauer sind voll dabei im Titelrennen. Als Tabellendritter der 2. Klasse Nord B hat man nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Koppl. Gegen die Teams außerhalb der Top-4 hielt man sich schadlos. "Der Herbst war sehr gut. Über weite Strecken haben wir unsere Ziele erreicht", resümiert Trainer Günter Lugmayr, dessen Team gegen die Titelrivalen Koppl (0:0), Ebenau (1:1) und Union Hallein 1b (2:3) jedoch nur zwei Zähler holte. "So sind wir leider nur Dritter. Im Frühjahr werden wir aber angreifen", sagt Lugmayr, der heuer ausnahmslos auf in Abtenau ausgebildete Kicker gebaut hat. Nun sieht man sich nach externen Verstärkungen um. "Ein Stürmer und ein zentraler Mittelfeldspieler würden uns weiterhelfen."



- FC Hallein: Die Salinenstädter waren mit großen Zielen gestartet, rasselten aber bald in den Tabellenkeller der 1. Landesliga. Die Ära Miroslav Bojceski endete schon nach wenigen Runden. Unter Neo-Trainer Hans Hajek setzte sich die Niederlagenserie zunächst fort. Acht Pleiten in Folge standen zwischenzeitlich zu Buche. Erst nach Spielersuspendierungen gelang zuletzt die Trendwende. Mit drei Siegen hintereinander hievten sich Arkadiusz Golab und Co. noch auf den 12. Tabellenplatz. "Wir spielen keinen Zauberfußball, sind jetzt aber eine Einheit. Die Winterpause kommt nun zum verkehrten Zeitpunkt. Zwei, drei Wochen wären jetzt noch gut", erklärt Hajek, der den Kader verstärken will. Im Frühjahr steht ein beinharter Abstiegskampf bevor.



- Oberalm: Mit dem Abstiegskampf in der 1. Klasse Nord wollte die Mannschaft von Trainer Rudolf Aichinger heuer nichts zu tun haben, blieb jedoch in der Hinrunde hinter den eigenen Erwartungen zurück, und konnte erst zum Schluss der Herbstsaison die Kurve kratzen. Mit zwei Siegen haben die Oberalmer zumindest die beiden Tabellenletzten Taxham und Austria 1b auf Distanz gehalten. "Schade, dass wir jetzt pausieren müssen. Die Leistungen haben zuletzt gepasst. Gegen Nußdorf haben wir die mit Abstand beste Saisonleistung gezeigt", betonte Sektionsleiter Mario Aichinger nach dem 3:0-Sieg.



- St. Koloman: Froh über die Pause ist St. Koloman. Die verletzungsgeplagten Taugler überwintern mit 18 Punkten an zehnter Stelle der 2. Landesliga Nord. "So wenige Punkte haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Das ist aber nur ein Zwischenstand und zudem den Umständen geschuldet", sagt St. Kolomans Sportchef Patrick Schorn. Mit Kapitän Wolfgang Schett riss sich am vergangenen Wochenende der nächste Stammspieler das Kreuzband. "Die vielen schlimmen Verletzungen sind bitter. Das einzig Positive ist, dass einige junge Spieler mehr Einsatzzeit erhalten haben. Im Frühjahr werden wir wieder stärker sein."