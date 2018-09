"Wallners Rückkehr war das Positivste"

Roman Wallners Comeback konnte Grödigs 0:2-Niederlage in Kufstein nicht verhindern. St. Johann fehlte beim 2:3 in Kitzbühel etwas Glück.

Mit leeren Händen traten Salzburgs Clubs am Freitag die Heimreise von ihren Westligapartien in Tirol an. Bei Grödigs 0:2-Niederlage in Kufstein feierte zumindest Roman Wallner ein umjubeltes Comeback. St. Johann zeigte beim 2:3 in Kitzbühel Kampfgeist bis zum Schluss.

Grödig geriet bereits nach zehn Minuten in Rückstand. Dass der Treffer erneut nach einer Ecke gefallen war, ärgerte Coach Mario Messner ganz besonders. "Die Standards sind unsere große Schwäche, an denen müssen wir weiterhin arbeiten", gestand der Trainer, der mit seiner Mannschaft aber auch sonst über weite Strecken nicht wirklich zufrieden war. "Wir waren die längste Zeit zu wenig mutig", kritisierte Messner. Eine Viertelstunde vor Schluss setzte er dann aber alles auf eine Karte und startete mit der Einwechslung von Roman Wallner die Grödiger Schlussoffensive. Die hätte sich auch fast noch ausgezahlt. Doch kurz nachdem Kufsteins-Keeper einen Weitschuss von Faruk Zeric gerade noch über die Latte gedreht hatte, machte der Ex-Halleiner Mohamadou Idrissou mit dem 2:0 alles klar. "Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für Kufstein", meinte Messner. "Das Positivste war heute die Rückkehr von Roman Wallner. Er hat ohne Schmerzen gespielt, darauf können wir aufbauen."

Bei St. Johann glänzte vor der Pause vor allem Keeper Dominik Waltl, der mit starken Paraden die Null hielt. Das 0:1 kurz nach Wiederanpfiff konnte aber auch er nicht verhindern. Zwar gelang Marco Grüll aus einem Handelfmeter der Ausgleich, doch Kitzbühel schlug gleich doppelt zurück. In der Nachspielzeit verkürzte Florian Ellmer noch auf 2:3, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen. "Mit etwas mehr Glück wäre ein Punkt sicher drin gewesen", meinte Coach Ernst Lottermoser.

Westliga: Kitzbühel − St. Johann 3:2 (0:0). Tore: Baydar (47.), Djuric (83.), Boakye (90.); Grüll (74./Elfmeter), Ellmer (93.), Kufstein − Grödig 2:0 (1:0). Tore: Theiner (11.), Idrissou (86.). Wörgl − Reichenau 2:2 (1:1). 2. Landesliga Süd: Leogang − Eben 2:3 (2:1), Konkordiahütte-Tenneck − Zederhaus 0:0.

2. Klasse Nord A: Bergheim 1c − Neumarkt 1b 4:2 (1:1), Thalgau 1b − Straßwalchen 1b 1:2 (0:1).