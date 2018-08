Dank Mohamed Khalil gewann Bischofshofen gegen Grünau mit 2:0.

Der Bann ist gebrochen: Aufsteiger Bischofshofen gewann am Samstag das Salzburg-Derby gegen Grünau mit 2:0 und feierte damit den ersten Saisonsieg in der Fußball-Westliga. "Die Mannschaft hat sich von der ersten Minute an von ihrer besten Seite präsentiert und sich für eine starke Vorstellung belohnt", erklärt BSK-Trainer Thomas Heissl.