Westliga-Kicker heiß begehrt

Proficlubs jagen die Youngsters Markus Wallner und Leonardo Lukacevic.

Nach Marco Grüll, der kürzlich von St. Johann zum Fußball-Zweitligisten Ried wechselte, stehen zwei weitere Westliga-Kicker vor dem Sprung in den Profibereich. Anifs Markus Wallner beendet am Mittwoch ein dreitägiges Probetraining beim Zweitligisten Innsbruck Amateure und Grödigs Leonardo Lukacevic spielte beim kroatischen Spitzenclub Dinamo Zagreb vor.

Vor allem Wallner hat gute Chancen, noch diesen Winter einen Profivertrag zu unterschreiben. Neben Innsbruck zeigt auch Wiener Neustadt Interesse an dem 22-jährigen Flügelspieler. "In dieser Woche wird noch eine Entscheidung fallen. Eines steht fest: Ich will unbedingt Profi werden", erklärt Wallner, der die Regionalliga West als gute Ausbildungsliga sieht: "Die Westliga ist für jedes Talent, das Gas gibt, ein Sprungbrett." In der Herbstsaison erzielte Wallner, der in der Red-Bull-Akademie ausgebildet wurde, neun Treffer für den Tabellendritten Anif und zählte zu den Aktivposten bei der Truppe von Thomas Hofer.

Ins Ausland könnte der Weg von Grödigs Außenverteidiger Leonardo Lukacevic (20) führen: Nach einem Probetraining bei Dinamo Zagreb könnte es ebenfalls noch in diesem Transferfenster zum Wechsel kommen.