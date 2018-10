Zwei Nachzügler geben Lebenszeichen von sich

Grünau und Bischofshofen beendeten ihre Negativserien in Vorarlberg und hoffen nun auf ein erfreuliches Herbst-Kehraus.

Während Bischofshofen (4:2 in Hohenems) und Grünau (1:0 bei den Altach Amateuren) Siege bejubeln konnten, musste sich Saalfelden Reichenau mit 0:3 geschlagen geben. Alle drei Salzburger Sorgenkinder stecken weiterhin im Tabellenkeller der Fußball-Westliga fest.



Bischofshofen: Mit nur elf Feldspielern reiste der Aufsteiger zum Kellerduell nach Hohenems. "Die Vorzeichen waren alles andere als gut, aber die Mannschaft hat die Aufgabe angenommen und wurde belohnt", erklärt BSK-Trainer Thomas Heissl. Die Pongauer ließen sich trotz zweimaligen Rückstands nicht aus der Ruhe bringen und hatten einen überragenden Simon Schilchegger in ihren Reihen. Der Youngster, der nach einem familiären Schicksalsschlag zuletzt nur selten trainierte, drehte die Partie in der zweiten Halbzeit mit einem lupenreinen Hattrick im Alleingang. "Für ihn freut es mich besonders. Er hat sein großes Potenzial unter Beweis gestellt", sagt Heissl. In der nächsten Runde wartet mit Saalfelden der nächste direkte Konkurrent im Abstiegskampf. "Da sollten wir natürlich erneut anschreiben."



Grünau: Nach zehn sieglosen Spielen in Serie konnten die Walser am Samstag endlich wieder voll anschreiben. "Ein ganz wichtiger Sieg, da auch die anderen Teams für uns gespielt haben", freute sich Trainer Franz Aigner nach dem überraschenden 1:0-Erfolg bei den Altach Amateuren. Den Goldtreffer erzielte Florian Schindl. Der Youngster setzte sich in der 23. Minute auf der rechten Seite durch und zimmerte den Ball aus rund 20 Metern unter die Latte. "Danach sind wir in der Defensive sehr gut gestanden und mussten nur ein Mal zittern", analysiert Aigner, der sich bei der einzigen Topchance des Gegners auf seinen Goalie Florian Soder verlassen konnte. "Jetzt wollen wir gegen Seekirchen und den Tabellenletzten Langenegg nachlegen."



Saalfelden: "Ein ganz bitterer Tag", sagte Saalfelden-Trainer Franz Seiler nach der 0:3-Heimpleite gegen Reichenau. Während die Pinzgauer vor allem in der zweiten Halbzeit viele Topchancen ausließen, agierten die Tiroler vor dem Tor eiskalt. "Die mangelnde Chancenverwertung ist derzeit unser größtes Problem. Ansonsten kann ich meinen Burschen nichts vorwerfen", erklärt Seiler, der seine Mannschaft in der nächsten Runde gegen Bischofshofen in der Pflicht sieht: "Dieses Spiel müssen wir einfach gewinnen, da gibt es nichts zu diskutieren."