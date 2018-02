Verkorkstes Debüt von Neo-Sturm-Coach Vogel

Heiko Vogel hätte sich seinen Einstand als Trainer von Sturm Graz wohl anders vorgestellt. Zum Frühjahrsauftakt setzte es am Samstag ein 0:1 beim SV Mattersburg, wodurch die Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga an Red Bull Salzburg verloren ging.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Heiko Vogel wegen Maresic-Rolle in der Kritik