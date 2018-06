Im Duell zweier Teilnehmer an der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) hat sich Belgien gegen Ägypten klar mit 3:0 durchgesetzt. Die Tore für die Gastgeber erzielten am Mittwoch in Brüssel Romelu Lukaku (27.), Eden Hazard (38.) und Marouane Fellaini (92.). Bei Ägypten fehlte Topstar Mohamed Salah wegen seiner im Champions-League-Finale erlittenen Schulterverletzung.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Belgier gelten auch diesmal wieder als Geheimfavoriten