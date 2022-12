19-jähriger Bellingham auf dem Weg zum WM-Star

Jude Bellingham ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf dem Weg zum absoluten Superstar. Die Mitspieler um Harry Kane, zahlreiche Experten sowie die heimischen Medien singen Lobeshymnen auf den erst 19-jährigen Profi und vertreten vor dem Viertelfinal-Kracher mit Frankreich am Samstag dieselbe Meinung: Bellingham ist Weltklasse. Bei den "Three Lions" schlüpfte der Shootingstar mittlerweile in eine Schlüsselrolle.

Für das Achtelfinal-Duell gegen den Senegal baute Teamchef Gareth Southgate extra seine Startelf um, damit die Stärken von Bellingham noch mehr zur Geltung kommen können. Eine Maßnahme, die am Ende in einer außergewöhnlichen Leistung des 19-Jährigen mündete. Der BVB-Profi ragte in seiner neuen Rolle als Spielmacher heraus, brillierte durch hohe Ballgewinne, kongeniale Pässe und ansatzlose Dribblings. Der Assist zur Führung war nur das "i-Tüpfelchen" eines nahezu perfekten Auftritts.

Nach Spielende wurde der Superstar von allen Seiten mit Lob überschüttet. Auch seine Mitspieler beteiligten sich mit anerkennenden Worten. "Er ist einer der besten Youngsters, definitiv. Ich habe ihn gestern vor dem Spiel schon gelobt. Er ist ein fantastischer Spieler. Er hat alles, was es braucht", sagte Kapitän Kane. Phil Foden ging noch einen Schritt weiter: "Ich denke, er kann der beste Mittelfeldspieler der Welt werden." Experte Gary Lineker schrieb begeistert auf Twitter: "Seine Eltern müssen so stolz sein."

Es kommt nicht selten vor, dass talentierte Teenager in jungen Jahren große Spuren im Weltfußball hinterlassen. Lionel Messi vor geraumer Zeit ist dafür ein Beispiel, vor ein paar Jahren der jetzt alles überragende Kylian Mbappé oder aktuell Deutschlands großes Versprechen Jamal Musiala. Bellingham ist allerdings ein ganz anderer Spielertyp, der sich nicht vorrangig durch Torgefahr und seine Offensivskills auszeichnet.

Der Mittelfeldspieler hat andere Vorzüge. Für einen 19-Jährigen hat Bellingham eine besondere körperliche Konstitution. Er ist 1,86 Meter groß, schnell und beweglich, aber gleichzeitig robust und zweikampfstark. In seiner Jugend durchlief der Mittelfeld-Akteur die Akademie von Birmingham City, bereits mit 16 Jahren rückte er in den Profi-Kader auf. Nach einer für ihn persönlich ersten erfolgreichen Profi-Saison, in der Birmingham gerade noch den Klassenerhalt in Liga zwei schaffte, sah sich Bellingham für höhere Aufgaben bestimmt und wechselte zu seinem aktuellen Arbeitgeber Borussia Dortmund.

Im ersten Jahr in Deutschland etablierte sich der Shootingstar prompt als Stammspieler und überzeugte auf voller Linie. Als Belohnung wurde Bellingham am Ende der Saison, also nur ein Jahr nachdem er noch in Englands zweiter Liga gegen den Abstieg gekämpft hatte, in den EM-Kader der Three Lions berufen. Mittlerweile zählt der 19-Jährige bei Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträger, bei gleichbleibender Entwicklung wäre im Sommer ein Wechsel zu einem Verein des "obersten Regals" der logische Schritt.

Vorerst gilt der Fokus aber voll und ganz der Weltmeisterschaft - und daher dem Viertelfinalspiel am Samstag. Für das Duell mit Frankreich um Superstar Mbappé sind Bellingham und Co. nach den bisherigen WM-Eindrücken definitiv gerüstet.