941 Dopingproben während Fußball-WM analysiert

Der Fußball-Weltverband FIFA hat in Zusammenarbeit mit den Nationalen Anti Doping Agenturen und den sechs teilnehmenden Konföderationen rund um die Weltmeisterschaft in Katar 2.846 Kontrollen seit Jahresbeginn durchgeführt. Während des Turniers seien bisjer 941 Proben analysiert worden, teilte die FIFA am Montag mit. Bereits vor dem Start waren fünf Spieler wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln suspendiert worden.

Nach Angaben der FIFA seien die Spieler der acht Viertelfinalisten seit Jänner durchschnittlich viereinhalb Mal getestet worden, hieß es weiter. Positive Fälle führte der Weltverband nicht an.