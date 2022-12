Aberglaube: Argentiniens Präsident schaut Finale zu Hause

Aus Aberglaube wird der argentinische Präsident Alberto Fernández das Finale der Fußball-WM in Katar zwischen Frankreich und Argentinien am heimischen Bildschirm verfolgen. "Wie Millionen meiner Landsleute werde ich das WM-Finale zu Hause genießen", schrieb Fernández auf Twitter vor der Partie am Sonntag.

SN/APA/AFP/EITAN ABRAMOVICH Argentiniens Präsident Fernandez schaut Finale daheim