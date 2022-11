Ali Daei wegen Unterstützung von Protesten "bedroht"

Irans Fußball-Legende Ali Daei ist eigenen Angaben zufolge wegen seiner Unterstützung der anhaltenden Proteste in seiner Heimat bedroht worden. "Ich habe in den letzten Tagen und Monaten zahlreiche Drohungen gegen mich und meine Familie erhalten", erklärte Daei am Montag im Online-Dienst Instagram. Absender seien "Organisationen, Medien und unbekannte Personen gewesen", berichtete der 53-Jährige.

SN/APA/AFP/GERARD MALIE Irans Ex-Teamstürmer Ali Daei (li.) 1998 gegen die USA