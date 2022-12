Argentinien steht nach 3:0 gegen Kroatien im WM-Finale

Lionel Messi darf weiter vom WM-Titel träumen. Der Superstar besiegte mit Argentinien am Dienstag Kroatien im Halbfinale mit 3:0.

Argentinien ist der erste Finalist der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Angeführt von einem überragenden Lionel Messi besiegte die Albiceleste Kroatien am Dienstag klar und verdient mit 3:0 (2:0). Vor 88.976 Zuschauern im Lusail-Stadion trafen Messi per Elfmeter sowie zwei Mal Julián Álvarez. Für Messi könnte damit bei seiner fünften WM-Teilnahme endlich der Traum vom Titelgewinn wahr werden. Die Kroaten hingegen müssen sich vier Jahre nach dem Finaleinzug von Russland 2018 diesmal mit dem Spiel um den dritten Platz begnügen.

Kroatien und Argentinien begegneten sich zunächst auf Augenhöhe. Es dauerte aber bis zur 25. Minute, bis Enzo Fernández den ersten nennenswerten Abschluss schaffte, den Torhüter Dominik Livakovic mit etwas Mühe hielt. Fernández war dann auch der Initiator der Szene, die zur argentinischen Führung führen sollte. Seinen Steilpass hob Álvárez über Livakovic, der Torhüter konnte im Herauslaufen nicht mehr ausweichen und rannte den Manchester-City-Jungstürmer um. Messi trat zum Strafstoß an und ließ dem Elferkiller mit einem Schuss ins rechte Kreuzeck keine Chance (34.). Im Gefolge des Treffers wurde Kroatiens Trainerassistent Mario Mandzukic mit Rot von der Bank verwiesen.

2:0 nach Eckball Kroatiens

Das Tor zum 2:0 nahm seinen Ausgang bei einem Eckball Kroatiens. Den Konter spielte Messi steil auf Álvárez, der diesmal - mit Ballglück - durchkam und traf (39.).

Kroatiens Teamchef Zlatko Dalic wechselte nach der Pause mit Mislav Orsic, Nikola Vlasic und Bruno Petkovic geballte Offensivpower ein. Argentinien stand tiefer und lauerte auf Konter. Die Comeback-Könige aus Kroatien durften hoffen. Sie bekamen auch die Chance auf das 1:2, doch Petkovic kam nicht richtig zum Abschluss (63.).

Besser machte es wieder ein überragender Lionel Messi im Verbund mit seinen Adjutanten. Bei seinem Sturmlauf bis an die Toroutlinie klammerte sich Josko Gvardiol an "La Pulga". Doch der ließ sich nicht abschütteln, bediente Alvarez und der stellte auf 3:0 - nach 69 Minuten war das Halbfinale damit schon entschieden. Messis Pendant bei den Kroaten, Luka Modric, konnte diesmal keine entscheidenden Akzente setzen. Er ging nach 80 Minuten mit Applaus von seinen Kollegen begleitet vom Platz.

Abend der Rekorde für Messi

Messi bereicherte an diesem Abend die Rekordlisten gleich zwei Mal. Mit seinem 25. Match bei einer WM-Endrunde stellte er den Einsatzrekord von Lothar Matthäus ein. Und mit dem Elfmetertor zum 1:0 war er auch alleiniger WM-Rekordtorjäger Argentiniens. Es war sein elfter Treffer, womit er an Gabriel Batistuta vorbeigezogen ist.

Doch all die Rekorde würde der 35-Jährige gerne gegen seinen ersten Weltmeistertitel eintauschen. Am Sonntag kann es an gleicher Stelle wie im Halbfinale, im Lusail-Stadion, endlich so weit sein. Dann trifft Argentinien im Finale der Katar-WM auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem Titelverteidiger Frankreich und dem Sensationsteam aus Marokko. Diese letzte Krönung fehlt dem größten Fußballstar der Gegenwart noch in seiner Sammlung. Seit seinem WM-Debüt 2006 läuft er dem FIFA-Pokal vergebens hinterher. 2014 war er im Finale gegen Deutschland am knappsten dran.

