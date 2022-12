Argentinier feiern Titel mit Bier, Schampus und "Chucky"

Argentiniens Fußball-Weltmeister haben Hunderttausende Fans an der Siegesfeier in der Kabine teilhaben lassen. Nicolás Otamendi und Ex-Teamspieler Sergio Agüero ließen am Sonntagabend nach dem Triumph gegen Frankreich ihre Handykameras für Live-Videos bei Instagram mitlaufen. Zu sehen waren Bierkübel auf dem Kabinentisch, die aus dem Horror-Film bekannte Puppe "Chucky" mit einer Champagnerflasche zwischen den Beinen - und glückselige Argentinier um Superstar Lionel Messi.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Champagner-Dusche für Scaloni