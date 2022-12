Ausschreitungen in Frankreich, 14-Jähriger starb

In einigen französischen Städten sind die Fanfeiern nach dem Einzug der Nationalmannschaft ins Finale der Fußball-WM am Mittwochabend aus dem Ruder gelaufen. Obwohl die übergroße Mehrheit das 2:0 gegen Marokko im Halbfinale friedlich feierte, gerieten in Paris auf den Champs-Élysées Randalierer und Polizisten kurzzeitig aneinander. In Montpellier starb ein 14-Jähriger, nachdem er von einem Auto angefahren worden war. In Brüssel wurden rund 100 Personen festgenommen.

SN/APA/AFP/SYLVAIN THOMAS Fanfeiern in Montpellier forderten ein Todesopfer