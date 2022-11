Australiens Angreifer Boyle fällt für die WM aus

Auch Frankreichs erster WM-Gegner in Katar hat den Ausfall eines wichtigen Spielers kurz vor dem Auftaktmatch zu beklagen. Martin Boyle wurde in Doha aus dem Kader der australischen Fußball-Nationalmannschaft gestrichen, wie der Verband am Sonntag mitteilte. Trotz aller Bemühungen der Teamärzte ließ eine Knieverletzung Trainer Graham Arnold keine andere Wahl.

