Australier trotz Auftaktpleite gegen Frankreich optimistisch

Trotz der 1:4-Klatsche zum Auftakt gegen Frankreich geht die australische Fußball-Nationalmannschaft zuversichtlich ins zweite Gruppenspiel bei der WM in Katar. Der Glaube im Team an ein gutes Ergebnis gegen Tunesien an diesem Samstag (11.00 Uhr) sei groß, sagte Youngster Garang Kuol in einem Video, das die Socceroos in den sozialen Medien veröffentlicht haben. "Wir sind bereit für die Herausforderung."

SN/APA/AFP/CHANDAN KHANNA Gegen Frankreich war für Australien nichts zu holen