Biden zu US-Coach Berhalter: "Ich bin bereit zu spielen"

US-Nationalcoach Gregg Berhalter hat auf sein Smartphone geblickt und "Showtime" angekündigt. "Seid ihr bereit?", fragte der Trainer der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft in die Runde. "Da steht POTUS", sagte er mit Blick auf den ankommenden Anruf. Und POTUS steht für: President of the United States.

SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON US-Coach Gregg Berhalter erhielt den Motivationsanruf von Joe Biden