Brasilianer Jesus erfolgreich am Knie operiert

Arsenal-Stürmer Gabriel Jesus hat sich am Dienstag erfolgreich einer Operation am verletzten rechten Knie unterzogen. Der 25-Jährige hatte sich die Blessur bei der Fußball-WM in Katar im letzten Gruppenspiel von Brasilien gegen Kamerun (1:0) zugezogen und war danach abgereist. Der englische Premier-League-Spitzenreiter gab nur bekannt, dass der Angreifer ab sofort mit der Reha beginnen werde, über die Ausfalldauer wurden keine Angaben gemacht.

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Gabriel Jesus erlebt das WM-Finish nur noch aus der Ferne