Brasilien durch, Schweiz, Serbien und Kamerun rittern

Am Ende war es eine Kombination Casemiros mit seinen früheren Mannschaftskollegen bei Real Madrid, die Brasilien den späten Sieg am Montagabend gegen die Schweiz und den vorzeitigen Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-WM in Katar gebracht hat. Linksaußen Vinicius Junior zog nach innen, bediente knapp außerhalb des Strafraums Klubkollegen Rodrygo, der direkt auf Casemiro spielte und der wiederum direkt schoss. Brasilien konnte damit für die nächste Runde planen.

Mithilfe des Gesäßes von Manuel Akanji - an sich einer der besten Schweizer des Abends - ging der Ball unhaltbar für den eidgenössischen Torhüter Yann Sommer ins lange Eck. Die knappe Niederlage bedeutete für die Schweizer, dass sie am Freitag ein echtes Finale um den zweiten Aufstiegsplatz gegen Serbien haben. Die serbischen Kicker kamen trotz Überlegenheit über weite Strecken gegen Kamerun nur zu einem - sehr spannenden - 3:3. Damit haben auch die Zentralafrikaner noch gewisse Aufstiegschancen, Voraussetzung dafür ist allerdings ein Sieg über Brasilien.

Dass die Brasilianer nicht schon früher die Weichen auf Sieg stellten, lag wieder einmal am VAR. Der quirlige Vinicius Junior hatte nach Ballverlust der Schweizer im Mittelfeld das Leder an Sommer vorbei ins lange Eck geschoben, im Vorfeld hatte der Video-Schiedsrichter allerdings eine Abseitsposition von Richarlison erkannt und dem Tor die Gültigkeit verwehrt. Gut möglich, dass dann Vinicius "Man of the Match" geworden wäre und nicht Casemiro.

Der hätte beinahe seinen Pokal für den Titel bei der Pressekonferenz im Anschluss vergessen. Der bei Manchester United beschäftigte Mittelfeldstar war schon aufgestanden und auf dem Weg nach draußen. Der Sprecher des Fußball-Weltverbands (FIFA) machte ihn aber darauf aufmerksam, dass er noch seinen Pokal vergessen hatte, den jeder "Man of the Match" bekommt. Mit einem verlegenen Lächeln nahm Casemiro die Trophäe mit. Mit dem Individualpreis dürfte er aber nicht allzu viel anfangen können. "Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen", sagte der 30-Jährige. "Wir sind eine Gruppe."

Das Achtelfinale ist damit fix, als mutmaßlicher Gruppensieger treten die Brasilianer vermutlich am Montag gegen den zweiten der Gruppe H an, was derzeit am ehesten nach Ghana aussieht. Dass die Drittrundenbegegnung für die Selecao nur mehr Testspielcharakter hat, dürfte für ihren Gegner Kamerun die gute Nachricht sein. Ebenso dass Neymar mit seinem verletzten "Knöchel der Nation" bis Freitag nicht fit sein dürfte - ohne ihn hatten die Brasilianer gegen die Schweiz lange die viel gerühmte Kreativität und Durchschlagskraft vermissen lassen.

Was den Brasilianern der Knöchel, ist den Schweizern Xherdan Shaqiris Oberschenkel, den er sich leicht gezerrt hat. Deshalb ließ ihn Coach Murat Yakin gegen die Brasilianer auf der Bank, damit er am Freitag im Endspiel gegen Serbien fit ist. Man hätte es riskieren können, den 31-Jährigen am Montagabend trotzdem gegen Brasilien einzusetzen, sagte Yakin. Dann wäre er womöglich aber auch für die Partie gegen Serbien am Freitag ausgefallen. Aktuell stehen sie bei drei Punkten, Serbien bei einem.

"Klar hat er uns gefehlt", sagte Yakin über Shaqiri, der inzwischen für den US-Club Chicago Fire spielt. Er könne durch seine Geschwindigkeit und genialen Momente immer wieder Akzente setzen. An der Hälfte der letzten 24 Schweizer Tore bei Großereignissen (WM und EM) war Shaqiri direkt beteiligt. Den Mut zu mehr Risiko in der Offensive hatte Yakin gegen Rekordweltmeister Brasilien vermisst.

Den sollten die Schweizer gegen die Serben haben, denn sicher weiter sind auch sie nur mit einem Sieg. Ein Punkt kann reichen, aber dann darf Kamerun gegen die Brasilianer nicht gewinnen. Tun sie dies doch, dann entscheidet die Tordifferenz mit dem Sieger der anderen Begegnung über Platz zwei.

Dabei dürften sich vor allem die Serben ärgern, dass sie nicht eine weit bessere Ausgangsposition für das Spiel gegen die Schweiz haben. 3:1 führten sie bereits gegen die Kameruner und waren über weite Strecken der Begegnung die klar bessere Mannschaft. Kurz vor bzw. kurz nach der Pause wähnten sie die Partie zu ihren Gunsten entschieden, hatten aber nicht die Widerstandskraft der Kameruner, bei denen "Joker" Vincent Aboubakar glänzte, einkalkuliert.

Doch auch die haben vor der Begegnung mit der Selecao so ihre Probleme: Einser-Goalie Andre Onana wurde aus disziplinären Gründen suspendiert, wie der nationale Fußballverband (FECAFOOT) mitteilte. Nationaltrainer Rigobert Song sagte, er hätte "das Team über das Individuum" stellen müssen. Berichten zufolge gab es Meinungsverschiedenheiten über die Taktik zwischen dem Tormann und seinem Coach. Der Verband gab Song Rückendeckung.