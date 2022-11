Bus des Schweizer Fußballteams mit kleinem Auffahrunfall

Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Anfahrt zum zweiten Gruppenspiel gegen Brasilien am Montagabend im Stadion 974 von Doha einen minimalen Blechschaden am Teambus hinnehmen müssen. Die Bilder des leichten Auffahrunfalls waren vor der Partie, deren Gewinner sicher die K.o.-Runde erreicht, in den TV-Übertragungen von ARD und MagentaTV zu sehen. Trainer Murat Yakin stieg dennoch mit einem Lächeln aus dem Bus.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Winken trotz Auffahrunfall des Teambusses: Schweizer Coach Murat Yakin