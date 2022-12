Coman wird in sozialen Medien rassistisch beleidigt

Frankreichs-Fußball-Teamspieler Kingsley Coman ist nach seinem verschossenen Elfer im WM-Finale gegen Argentinien in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden. Coman war am Sonntag im mit 2:4 verlorenen Elferschießen als zweiter Schütze seines Teams angetreten und an Emiliano Martinez gescheitert. Ähnliche Anfeindungen erlebten Englands Nationalspieler Bukayo Saka, Jadon Sancho und Marcus Rashford 2021, nachdem sie im EM-Finale gegen Italien ihre Elfer vergeben hatten.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Coman musste unschöne Sachen lesen