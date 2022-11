Dänemark hofft auf Hattrick gegen Weltmeister Frankreich

Nach einem souveränen Start steht Frankreich bei der Fußball-WM in Katar ein erster echter Leistungstest bevor. Der Titelverteidiger trifft am Samstag (17.00 Uhr MEZ/live ServusTV) in Doha im Duell der beiden Topteams der Gruppe D auf Dänemark und würde mit einem Sieg im Achtelfinale stehen. Die Nordeuropäer haben zum Auftakt gegen Tunesien (0:0) nicht überzeugt, ziehen aber aus den jüngsten zwei Duellen mit dem Weltmeisterteam, die siegreich verliefen, viel Selbstvertrauen.

SN/APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT Frankreich und Dänemark kreuzen wieder die Klingen