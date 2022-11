Dänische WM-Spieler sollen nur noch über Fußball sprechen

Nach den Debatten über die "One Love"-Kapitänsbinde und den Protest gegen die Menschenrechts-Situation in Katar sollen sich die dänischen Spieler bei der Fußball-WM nur noch auf ihren Sport konzentrieren. Als die beiden Profis Andreas Christensen und Jesper Lindström am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nach ihrer Meinung zum Weltverband FIFA und der Protestaktion der deutschen Spieler gefragt wurden, wies das der dänische Mediendirektor ab.

SN/APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA Dänische Kicker sollen sich auf die Matches konzentrieren