Der (erfolgreiche) Fernschuss verkommt zur Seltenheit

Er wird weniger oft versucht, denn die Erfolgsaussichten sind offenbar rar: Bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist die geringste Anzahl von Fernschüssen und der geringste Prozentsatz von außerhalb des Strafraums erzielten Toren seit Beginn dieser Datenerfassung bei der Endrunde 2006 verzeichnet worden. In der Gruppenphase und im Achtelfinale fielen nur 7,6 Prozent alle Tore von außerhalb des Strafraums, verglichen mit 18,6 Prozent im Jahr 2006.

Ähnlich sieht es bei den Versuchen aus, wie das Statistikunternehmen Nielsen Gracenote herausfand. Versuchten die Spieler 2006 in Deutschland noch 765-mal (13,7 Versuche pro Spiel) von außerhalb des Sechzehners ihr Glück, so waren es vor vier Jahren in Russland schon nur noch 620 und in Katar nun 470 Versuche (8,4/Spiel).