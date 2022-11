Deschamps: Ex-Dortmunder Dembélé ist erwachsener geworden

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat dem früheren Dortmunder Ousmane Dembélé einen erfolgreichen Reifeprozess bestätigt. "Er ist durch eine schwierige Phase gegangen mit einigen schwereren Verletzungen. Aber er ist in dieser Zeit auch erwachsener geworden", sagte Deschamps am Freitag über den Flügelstürmer, der beim 4:1 zum Auftakt gegen Australien in der Startelf stand.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Didier Dechamps ist mit Dembeles Entwicklung zufrieden