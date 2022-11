Deutschland hofft auf Sieg gegen Costa Rica und Spanien

Deutschland steht wie 2018 vor einem Entscheidungsspiel in der Gruppenphase der Fußball-WM und kann nur mit einem Sieg eine Blamage wie vor vier Jahren verhindern. Außenseiter Costa Rica soll am Donnerstag (20.00 Uhr/live ORF 1) in Al Khor kein Stolperstein werden, nur ein Umfaller von Spanien im Parallelspiel würde die deutsche Rechnung durchkreuzen. Schiedsrichterin ist die Französin Stéphanie Frappart, die als erste Frau ein Spiel bei einer Fußball-WM der Männer leitet.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Flick hofft auf WM-Achtelfinal-Einzug der DFB-Auswahl