DFB-Präsident weiter für Dialog mit FIFA-Chef Infantino

Trotz der jüngsten Streitigkeiten mit dem Fußball-Weltverband will der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) FIFA-Präsident Gianni Infantino künftig nicht ignorieren. Es gebe immer Konflikte und Meinungsverschiedenheiten, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Sonntag auf MagentaTV. Diese dürften aber nicht auf der persönlichen Ebene ausgetragen werden. "Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht miteinander sprechen. Das wäre auch unprofessionell", betonte Neuendorf.

SN/APA/AFP/INA FASSBENDER Infantino und Neuendorf (r.) bei der WM in Katar